Российская сторона не хочет, чтобы страны Прибалтики становились «пушечным мясом» в антироссийских махинациях Запада. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

По его словам, отношение России к прибалтийским странам сдержанно-нейтральное — не только исходя из общей истории и прошлого, но и потому, что Москва не заинтересована в наращивании военной напряженности вдоль своих нынешних границ.

«А, значит, мы не хотим, чтобы они сперва милитаризировались, а затем становились „разменной монетой“ или дешевым „пушечным мясом“ в антироссийских геополитических комбинациях англосаксов», — сказал Галузин.

В конце июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о намерении создать совместное с Украиной предприятие по производству дронов в приграничном с Россией и Белоруссией регионе. Кроме того, Эстония решила закупать БПЛА и средства дальнего поражения у Украины.