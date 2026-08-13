В МИД заявили, что Британия не обращалась к РФ по поводу возобновления диалога

МИД России ничего не известно о британской инициативе возобновить диалог — обращений по этому вопросу не поступало. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Грушко, его процитировало РИА «Новости» .

«На сегодняшний день мне неизвестно о каких-то официальных обращениях со стороны либо Министерства иностранных дел, либо военного ведомства Великобритании», — сказал он.

Также Грушко отметил, что если Лондон действительно стремится к политическому диалогу с Москвой, то площадка для этого у него уже есть.

Ранее Times сообщила, что Британия хотела бы возобновить военные контакты с Россией. Как отметили в российском посольстве в Лондоне, их возобновление возможно при условии первого шага со стороны Соединенного Королевства. Именно Лондон прекратил диалог оборонных ведомств в 2024 году.