В МИД выразили надежду, что в Киеве услышали аргументы Ватикана

Российская сторона готова сотрудничать с теми, кто стремится решить украинский конфликт с учетом интересов РФ и нынешних реалий. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину. По ее мнению, его высказывания не отклоняются от русла посреднической линии Ватикана.

Россия со всей серьезностью воспринимает его слова, рассматривая их как официальную позицию Святого Престола. Диалог с Ватиканом продолжается, подчеркнула собеседница агентства.

«Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий», — добавила Захарова.

Во время беседы с Паролином президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт. Также он признал, что без России второй саммит по украинскому вопросу будет безрезультатным.