В МИД Венгрии объяснили перенос переговоров Сийярто и Бербок

Информацию об отмене запланированной встречи министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД Германии Анналеной Берброк назвали не соответствующими действительности. Переговоры официальных представителей двух стран перенесли по техническим причинам, сообщил портал hvg.hu со ссылкой на венгерское правительство.

В МИД Венгрии подчеркнули, что не собирались отменять официальное мероприятие. Распространившиеся в СМИ сообщения об принятии одностороннего решения в ведомстве назвали не имеющими под собой никаких оснований. Политической подоплеки это решение также не несет, указали в министерстве.

«Из-за непредвиденного изменения в календаре министра была просьба провести визит в более поздний, по возможности, самый ближайший срок», — уточнили дипломаты.

Новую дату переговоров глав МИД Венгрии и Германии пока не определили. Но венгерская сторона заверила, что встреча состоится в первую же удобную для всех дату.

«Переговоры о новой дате будут завершены как можно скорее», — резюмировали в ведомстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил премьер-министра Венгрии за визит в Москву. По его словам, действия Орбана могут стать предпосылкой для оказания дополнительной помощи Украине.