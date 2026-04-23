В МИД России указали на главную сложность в диалоге с США

Непредсказуемость американской администрации стала главной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, чьи слова привел ТАСС .

По мнению дипломата, непоследовательность слов и действий Соединенных Штатов серьезно осложняет диалог с Москвой.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — отметил Панкин.

Замглавы МИД России также заявил, что отношения двух стран находятся в низшей точке. Однако он добавил, что прямые контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже оказались довольно плодотворными.