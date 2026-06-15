Украина и ее сторонники из западных стран вступили в конфликт с США на специальной сессии Генассамблеи ООН в феврале. Причиной разногласий стала резолюция, посвященная украинскому конфликту, сообщил в интервью РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Спецсессия состоялась в феврале 2026 года. Дипломат отметил, что самый острый момент наступил, когда американская сторона предложила поправки к итоговому документу.

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», — рассказал Алимов.

Как отметил замглавы МИД, одна из этих правок касалась исключения формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.

Ранее в Соединенных Штатах предупредили Киев о финансовом коллапсе при отказе от мира.