В США предупредили Киев о последствиях отказа от мира
Украину ждет финансовый коллапс, если не будет достигнут устойчивый постоянный мир, заключили аналитики американского центра Stratfor. Полный текст доклада в русском переводе опубликовали «Иносми».
По мнению аналитиков, даже заморозка конфликта не позволит Киеву стабилизировать экономику, поскольку военные расходы останутся значительными. Только при условии постоянного мира страна сможет отказаться от постоянной финансовой поддержки из-за рубежа.
Украина заключила договоренности с МВФ, по которым в течение четырех лет должна получить 8,1 миллиарда долларов. Для их получения требуется следовать указаниям фонда и провести указанные им реформы.
Это незначительная сумма по сравнению с вливаниями Евросоюза, США и отдельных стран.
Вливания западных стран значительно больше. Но и их помощь на сумму 128 миллиардов долларов зависит от выполнения требований МВФ.
Ранее Украина столкнулась с бюджетным кризисом. Европейский союз согласовал для нее кредитную линию на 90 миллиардов евро.