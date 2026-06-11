В США предупредили Киев о последствиях отказа от мира

Украину ждет финансовый коллапс, если не будет достигнут устойчивый постоянный мир, заключили аналитики американского центра Stratfor. Полный текст доклада в русском переводе опубликовали «Иносми» .

По мнению аналитиков, даже заморозка конфликта не позволит Киеву стабилизировать экономику, поскольку военные расходы останутся значительными. Только при условии постоянного мира страна сможет отказаться от постоянной финансовой поддержки из-за рубежа.

Украина заключила договоренности с МВФ, по которым в течение четырех лет должна получить 8,1 миллиарда долларов. Для их получения требуется следовать указаниям фонда и провести указанные им реформы.

Это незначительная сумма по сравнению с вливаниями Евросоюза, США и отдельных стран.

Вливания западных стран значительно больше. Но и их помощь на сумму 128 миллиардов долларов зависит от выполнения требований МВФ.

Ранее Украина столкнулась с бюджетным кризисом. Европейский союз согласовал для нее кредитную линию на 90 миллиардов евро.