В МИД России призвали осудить атаки Киева на танкеры после удара по турецкому судну

Россия потребовала обеспечить безопасность энергопоставок в Черном море и призвала осудить преступные действия Киева. Об этом сказано в сообщении МИД по итогам встречи замглавы ведомства Александра Грушко с послом Турции в Москве Танжу Билгичем.

Дипломаты обсудили атаку беспилотника на турецкий танкер в Черном море, которая произошла 26 марта.

«С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе», — отметили в МИД.

Ранее в Командовании береговой охраны Турции сообщили, что ситуация после атаки на танкер Altura не вызывает опасений, негативных последствий нет. Пожара на борту и угрозы разлива нефти не возникло, экипаж не просил эвакуации.