Постпреды ЕС договорились о продлении антироссийских санкций на три года

Reuters: Евросоюз продлит антироссийские санкции сразу на три года

Евросоюз продлит санкции против России сразу на три года в рамках пакетного соглашения, о котором договорились постоянные представители государств блока. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Reuters .

Собеседники журналистов добавили, что также из-под ограничений выведут предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана при условии, если ни одна из стран не выступит против.

Окончательное утверждение о продлении антироссийских санкций сразу на три года и отмену ограничений в отношении бизнесменов страны Евросоюза утвердят в ближайшее время.

На минувшей неделе к призыву Словакии отменить санкции против российско-узбекского миллионера Алишера Усманова присоединились Франция и Люксембург, в котором судится Михаил Фридман.

По словам источников Reuters, дипломаты герцогства заявили, что санкции против Фридмана могут ослабить, если Усманова окончательно исключат из списка.

Бизнесмен Михаил Фридман со своим бизнес-партнером Петром Авеном обратились в Европейский суд в Люксембурге для обжалования введенных против них санкций Евросоюза.

Несмотря на положительное решение, ограничения остались в силе. Дело в том, что после подачи иска Совет ЕС изменил формулировку обоснования санкций против российских миллиардеров, которых назвали «ведущими предпринимателями в секторах экономики и обеспечивающих доход правительства России».