Белый дом предупредили о готовящемся в Иране ответе на удары США

Reuters: Иран может ответить на атаки США в ближайшие дни

Силовой ответ Ирана может последовать в ближайшие день-два. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщило агентство Reuters .

По их словам, в Белом доме расценивают риски атаки Ирана как высокие. Исламская Республика готовится ударить по американским силам на Ближнем Востоке, добавил источник издания.

Он также подчеркнул, что руководство Соединенных Штатов прилагает все силы, чтобы найти дипломатическое решение для урегулирования конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США ликвидировали все иранские объекты ядерной инфраструктуры, в том числе места хранения обогащенного урана. По ее словам, операция американских военных стала оглушительным успехом.

Его признают как официальные лица в США, так и Израиль. Левитт добавила, что президент Дональд Трамп не распорядился бы об ударах, если бы сомневался в удачном исходе.