В МИД рассказали, когда возникла пауза в диалоге России и США

Рябков: пауза в диалоге России и США возникла после встречи Лаврова и Рубио

Между Россией и США на рабочем уровне продолжается обмен сигналами, но в личных встречах и диалоге есть определенная пауза. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости» .

«После контакта министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке возникла пауза», — сказал он.

Рябков отметил, что в настоящее время нет контактов в составе делегаций.

«Мы отмечаем это как признак того, что имеем перед собой достаточно сложные и требующие проведения домашней работы вопросы», — добавил дипломат.

Замглавы МИД добавил, что геополитические риски находятся на плато, поэтому его словам не нужно искать подтверждения.

Ранее Рябков заявил, что давший возможность приблизить урегулирование по Украине эффект от саммита на Аляске из-за поведения европейских политиков в значительной степени себя исчерпал.