Давший возможность приблизить украинское урегулирование эффект от саммита на Аляске в значительной степени себя исчерпал из-за поведения европейских политиков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что деструктивная деятельность лидеров стран Евросоюза помешала выйти на реальное разрешение сложившегося кризиса.

«Приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — привело заявление Рябкова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает США трезво подойти к вопросу передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и тщательно оценить все риски и глубину последствий такого решения.

Рябков отметил, что рассчитывает на здравомыслие политиков, которые подталкивают США к этому шагу. При этом он никак не помешает российским военным достичь целей специальной военной операции.