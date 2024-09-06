«Спасибо за вашу любовь и мемы». Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после задержания во Франции опубликовал заявление. В нем он поблагодарил пользователей соцсетей за поддержку и назвал вопросы французских властей удивительными.

«В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми», — подчеркнул Дуров.

Позицию французской стороны предприниматель назвал удивительной по нескольким причинам. У мессенджера, напомнил Дуров, есть официальный представитель в ЕС. Кроме того, у властей Франции было множество способов связаться с основателем Telegram.

«Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса», — подчеркнул он, назвав использование законов «досмартфонной эпохи» для обвинений в преступлениях, совершенных третьими лицами, ошибочным подходом.

Дуров также заметил, что мессенджер готов покинуть страну, если не может договориться с ее регулирующим органом о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. Telegram, добавил предприниматель, работает не ради денег.

Он признался, что мессенджер не идеален, но напомнил, что его руководство ежедневно отчитывается о прозрачности, а для более быстрой обработки запросов на модерацию существуют горячие линии.

«Резкий рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвал проблемы, которые облегчили злоупотребления нашей платформой для преступников. Вот почему я поставил себе цель — значительно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе», — пообещал Дуров.

Он выразил надежду на то, что события августа сделают Telegram и всю индустрию соцсетей более безопасными и надежными.

«Спасибо за вашу любовь и мемы», — заключил основатель мессенджера.