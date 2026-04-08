«Под занавес карьеры». Захарова оценила слова Гуттериша об Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш а о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре. В своем телеграм-канале дипломат задалась вопросом, что такая оценка применима же не только к ситуации с США и Ираном.

Генсек ООН ранее заявил, что нет такой военной цели, которая бы оправдывала полное уничтожение гражданской инфраструктуры и преднамеренное причинение страданий мирным жителям. Захарова на это напомнила про президента Украины Владимира Зеленского, украинские теракты, страдания жителей сектора Газа, а также нападения стран НАТО, бомбивших Белград и расчленивших Ливию.

«Можем зафиксировать универсальный характер этой сакраментальной фразы, этого откровения Гуттериша под занавес карьеры?» — иронично отметила дипломат.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин оценил ультиматум президента США Дональда Трампу Ирану. Он назвал угрозу американского лидера беспределом.