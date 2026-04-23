В МИД раскрыли планы НАТО по морской блокаде и захвату Калининграда

Объединенные экспедиционные силы во главе с Великобританией во время учений начали отрабатывать сценарии блокады и захвата Калининградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Дипломат сообщил, что активность ОЭС продолжает расти. В планы этих сил, представляющих собой многонациональное военное партнерство в Северной Европе, входят задачи по оперативному реагированию в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области. НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», — сказал замминистра.

Еще в 2020 году британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что Крайний Север представляет интерес для Лондона. По его словам, британцы якобы поддержат свободу судоходства за Полярным кругом.

Ранее Польша и Литва заявили о планах создать совместный учебный полигон рядом с Калининградской областью. Трансграничный объект решили разместить в Сувалкском коридоре. Полигон мог бы стать форпостом НАТО вблизи российской границы.