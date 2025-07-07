Кремль раскрыл видение отношений с Азербайджаном

Песков: Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками

России и Азербайджану следует продолжать сотрудничать и поддерживать дипломатические отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мы по-прежнему являемся сторонниками. <… > Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что возникшие сложности в российско-азербайджанских отношениях должны решаться дипломатическим путем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией и призвал стороны к сдержанности.