Кремль раскрыл видение отношений с Азербайджаном

России и Азербайджану следует продолжать сотрудничать и поддерживать дипломатические отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«Мы по-прежнему являемся сторонниками. <… > Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», — сказал пресс-секретарь президента России.
Песков добавил, что возникшие сложности в российско-азербайджанских отношениях должны решаться дипломатическим путем.