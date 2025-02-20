В МИД раскрыли детали переговоров Лаврова с китайским коллегой

Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дипломаты обсудили отношения с США и конфликт на Украине.

«Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем как стабилизирующего фактора на фоне сохраняющейся турбулентности мировой системы», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, министры уделили особое внимание обеспечению реализации договоренностей по подготовке российско-китайских контактов. Они также подняли на обсуждение вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР.

В МИД добавили, что переговоры велись в доверительном и конструктивном ключе.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 состоится в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. На открытии мероприятия с речью выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.