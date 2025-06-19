В МИД раскрыли детали организации переговоров России и США

Российская сторона ожидает от американских визави предложений по продолжению двусторонних контактов. Об этом в разговоре с РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут», — рассказала она.

Дипломат напомнила, что на данный момент между Россией и США прошло уже два раунда переговоров «по так называемым раздражителям» в отношениях между странами, и контакты по этому вопросу продолжаются. Захарова подчеркнула, что стороны контактируют по линии посольств, а также на высшем уровне, организовывая телефонные разговоры глав государств и министров иностранных дел.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что организацию личной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сейчас не обсуждают.