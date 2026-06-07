В МИД раскритиковали несостоятельную позицию ООН по удару ВСУ в Старобельске

В МИД России назвали несостоятельными заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Замглавы МИД России Александр Алимов встретился 6 июня с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым. Во время беседы российская сторона передала ему фото- и видеоматериалы с места атаки украинских боевиков на педагогический колледж в Старобельске 22 мая. Эти документы подтверждали причастность к ней ВСУ.

Алимов подчеркнул, что Россия готова обеспечить приезда делегации ООН в ЛНР. Кроме того, он попросил Кузнецова передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН.

«От генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ», — заявили в МИД России.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что семеро из 50 обратившихся за помощью детей после удара ВСУ по старобельскому колледжу находятся в больницах. Двух пострадавших отправили в Москву.