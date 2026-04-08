Трамп предупредил о готовности вернуться к силовому сценарию против Ирана

США готовы вернуться к силовому сценарию против Ирана, если не достигнут приемлемого соглашения. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Sky News .

«Мы сразу очень легко к этому вернемся», — отметил американский лидер.

Минувшей ночью он объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Высший совет национальной безопасности Исламской Республики сообщил, что 10 апреля в Исламабаде пройдут переговоры. При этом американская сторона дала принципиальное согласие на 10 требований по прекращению огня.

Среди пунктов, которые выдвинул Иран, — контроль над Ормузским проливом, снятие санкций, вывод войск с Ближнего Востока и право республики на обогащение урана. Власти страны также подчеркнули, что не доверяют американской стороне на слово.