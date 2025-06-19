В МИД потребовали извинений от СМИ Италии за слова об ударах по Кремлю

Захарова: Россия ждет официальных извинений от Rai за слова об ударе по Кремлю

Руководству телерадиокомпании Rai следует извиниться за высказывания директора по институциональным связям об ударе по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании Rai, но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии — такая разнузданность и такая вседозволенность», — сказала она на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

Скандал вокруг итальянской телерадиокомпании Rai развернулся на прошлой неделе. Директор по институциональным связям, экс-телеведущий Марко Фриттелла в социальной сети Х опубликовал комментарий о присутствии в Москве президента России Владимира Путина, бывшего лидера Сирии Башара Асада и лидера Ирана Али Хаменеи, написав, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Спустя некоторое время журналист удалил публикацию.

Ранее Захарова высмеяла слова Каи Каллас о якобы существующей со стороны России угрозе для Европы.