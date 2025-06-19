Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас об угрозе со стороны России. Дипломат в Telegram-канале отметила, что 360 — заколдованная цифра для представительниц ЕС.

Каллас ранее заявила, что «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — сыронизировала Захарова.

Дипломат намекнула на высказывание экс-главы МИД Германии Анналены Бербок в феврале 2023 года о развороте политики России. Она заявила, что весь мир был бы счастлив, если бы президент Владимир Путин последовал примеру Германии и повернул свою политику на 360 градусов.

Захарова тогда отметила, что, если Бербок не выучит хотя бы один школьный предмет, то у Германии не будет возможности обеспечить свою безопасность на долгосрочной основе.