В МИД ответили на обвинения Блинкена в адрес RT

Захарова предложила относиться к действиям Блинкена как к блокчейну

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о запуске дипломатической кампании по борьбе с угрозой, якобы исходящей от RT, совместно с Канадой и Великобританией. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила относиться к действиям главы американского госдепа как к блокчейну.

«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», –заявила дипломат.

Ранее госсекретарь США обвинил RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в суверенные дела других государств и «военных закупках». В Госдепе обещали, что новые ограничения будут самыми строгими из возможных, в частности, будут иметь «полностью блокирующий» характер.

Ранее анонимный чиновник в администрации президента Джо Байдена сообщил о планах Госдепа опубликовать рассекреченные разведданные, подтверждающие, что «RT полностью интегрировали в операции российской разведки по всему миру».