В МИД оценили угрозы для России при создании блока НАТО в ЕС

Создание Евросоюзом организации по типу НАТО станет новой военной структурой, угрожающей безопасности России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивают свою военную стратегию», — сказал он и отметил, что страна будет защищаться от любой угрозы.

Грушко усомнился в создании самостоятельного блока НАТО в ЕС. Он отметил, что в таком случае Евросоюз из мирного объединения превратится в агрессивную военную организацию с характерными идеями, развитием дополнительных военных способностей и ВПК.

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