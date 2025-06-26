Тридцать стран НАТО в Гааге достигли своей главной цели — сделали приятно американскому президенту Дональду Трампу. За исключением Испании, страны Европы согласились тратить на оборону до 5% своих бюджетов. На что пойдут эти деньги и почему это выгодно только США, на стриме 360.ru с ведущей Региной Ореховой объяснил политический советник и психолог Сергей Маркелов.

«Потому что это 5%, на которые нагнули весь Евросоюз в итоге. Неважно, в 2030-м или в 2035 году они начнут платить. За что они будут платить? За американское оружие», — отметил эксперт.

По словам Маркелова, в европейских странах нет достойного оружия, которое можно массово применять на поле боя, поэтому большую часть танков, истребителей, ПТРК и ЗРК Европа будет закупать у американцев.

«У Европы нет никакого оружия. Mirage, Rafale, Mistral — это никому не интересно. И какие-то супертанки немецкие — они никому не интересны. Ими не воюют. Это все прошлый век. Но зато очень хорошо воюют Patriot и Javelin. То есть Трамп доволен, потому что сделка в его политической модели мира удалась. По крайней мере, Запад сделал первый шаг к этому», — подчеркнул политический советник.