Захарова: отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания

Двусторонние отношения России и Германии в связи с процессом формирования в ФРГ нового правительства разрушены практически до основания разрушены до основания. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не приходится ожидать улучшения отношений между нашими странами на фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков», — сказала она.

Захарова уточнила, что в российско-германских отношениях «обострять-то давно нечего» благодаря усилиями правительства Олафа Шольца они разрушены «до основания».

Днем ранее новым канцлером Германии со второй попытки голосования в бундестаге стал председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. Он возглавит коалиционное правительство государства с Социал-демократической партией Германии.