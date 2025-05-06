Мерц стал канцлером Германии со второй попытки

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц стал канцлером после голосования депутатов бундестага во втором туре. На этот раз политик получил голоса 325 депутатов при необходимом минимуме в 316, сообщило РИА «Новости» .

Новый канцлер Германии возглавит коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии.

Мерц стал первым из 10 канцлеров ФРГ, кому не удалось получить большинство голосов депутатов бундестага и пойти ради избрания на второй тур.

Первое голосование прошло утром во вторник, 6 мая, где глава Христианско-демократического союза не преодолел барьер и получил только 310 голосов.

Прошедший второй тур опроверг сообщения ряда немецких СМИ, которые объявили, что Мерц отказался от новой попытки возглавить кабинет министров и голосование в бундестаге перенесли на неопределенный срок.

Кто именно из депутатов союзных партий не поддержал кандидатуру Мерца, неизвестно: избрание канцлера проходило тайно.