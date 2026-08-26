Страны Евросоюза и Североатлантический альянс своими деструктивными действиями намеренно разжигали конфликт вокруг Украины, угрожая тем самым миру и безопасности в Евразии. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

«Англосаксы и прочие члены „партии войны“ в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины», — подчеркнул дипломат.

Трофимов добавил, что ЕС и НАТО поддерживают киевский режим финансово, политически и информационно. Запад передает Украине разведданные и целеуказание. Страны ЕС и альянса не только накачивают ее современными вооружениями, но и создают совместные военные производства.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заметил, что киевский режим не продержится больше четырех месяцев без финансовой и военной помощи Запада.