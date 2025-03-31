В МИД объяснили, при каких условиях ЕС смягчит антироссийские санкции

МИД РФ: ЕС может не смягчить антироссийские санкции, даже если так поступят США

Евросоюз может сохранить антироссийские ограничения, даже если США смягчат санкции. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС .

«Если американцы пойдут на смягчение, я не удивлюсь, если европейцы будут придерживаться прежних подходов», — сказал дипломат.

По его мнению, европейские страны откажутся от санкций, когда перестанут рассматривать ограничения как инструмент своей внешней политики.

Также Логвинов отметил, что ЕС не думает об интересах обычных людей. Например, в 2024 году объединение запустило на свой рынок украинскую сельхозпродукцию, что негативно отразилось на европейском производителе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время отмены антироссийских санкций еще не наступило. Также политик анонсировал дополнительную военную помощь ВСУ стоимостью два миллиарда евро.