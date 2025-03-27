Макрон заговорил о снятии санкций с России

Время отмены антироссийских санкций еще не пришло. Это зависит от соблюдения Россией норм международного права, заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал France 24 .

«Еще слишком рано. <…> [Это зависит] от выбора России соблюдать международное право», — сказал он.

Макрон выступил перед журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии парижского «Саммита коалиции желающих». Президент Франции анонсировал дополнительную военную помощь стоимостью два миллиарда евро, в которую войдут противотанковые и зенитные ракеты, бронетехника, танки, дистанционно управляемые боеприпасы и беспилотники.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, снятие санкций с России пока не обсуждалось в Евросоюзе. По его словам, европейская позиция по этому вопросу не изменилась.