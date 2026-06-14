Климов: безвиз для украинцев остается в России из гуманитарных соображений

Россия сохраняет безвизовый въезд граждан Украины в страну из гуманитарных соображений. Об этом РИА «Новости» сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, государства заключили соглашение об этом еще в 1997 году. У многих граждан есть родственники в соседних странах. Договор оказался важным для поддержания связей между народами.

«Принимая во внимание гуманитарные аспекты, руководство России приняло решение о сохранении безвизового порядка въезда для граждан Украины в нашу страну», — объяснил дипломат.

Сейчас граждане Украины могут прибыть в Россию только через аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим устроил геноцид этнических украинцев.