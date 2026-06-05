Киевский режим и его западные спонсоры устроили геноцид украинского населения, пройдясь по людям «мясным ножом», уничтожая культуру Украины. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Это чудовищное явление современного мира — то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры. На самом деле это геноцид», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что на Украине выкашивается население, а также вымарывается исторический опыт ее народа. Это затронуло и православие, и литературу, и культурное наследие. Киевский режим уничтожает и разделяет по конфессиональной принадлежности святыни, мощи и исторические объекты.

Дипломат в качестве примера привела Николая Гоголя. Его творчество пытаются разделить на украинское и российское.

Такая судьба постигла поэтов и художников, по которым Киев с Западом прошлись каким-то «мясным ножом», разделяя их и препарируя их под свою выгоду. Захарова добавила, что бусификация, людоловы и загон людей в те самые автобусы и отправка их на убой тоже настоящий геноцид.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дед Зеленского, воевавший в годы Великой Отечественной войны против нацизма, наверное, в гробу перевернулся, когда на Украине перезахоронили нацистов с воинскими почестями.