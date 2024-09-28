В МИД назвали убийство Насраллы политическим

МИД: убийство Насраллы приведет к драматическим последствиям на Ближнем Востоке

В российском МИД осудили политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Заявление внешнеполитического ведомства привела его пресс-служба .

«Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — отметили в министерстве.

Российские дипломаты призвали мировое сообщество сделать все возможное, чтобы регион не погрузился в полномасштабную вооруженную конфронтацию.

В МИД указали, что действия ЦАХАЛ, из-за которых гибнет мирное население Ливана, практически неизбежно спровоцируют новый всплеск насилия. Поэтому на израильской стороне лежит ответственность за последующую эскалацию.

«Хезболла» подтвердила гибель Насраллы после удара ЦАХАЛ по Бейруту. Также появилась информация о ликвидации командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и других командиров.