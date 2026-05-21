После отказа от поставок российского сырья и углеводородов Евросоюз потерял до одного триллиона долларов (более 70 триллионов рублей). Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников», — сказал он.

Биричевский добавил, что такие потери объясняются также терактом против «Северных потоков» и решением Евросоюза об отказе от российских углеводородов.

В марте президент Владимир Путин допустил, что России выгоднее прекратить поставки газа в Европу, не дожидаясь, пока вступит в силу полный запрет. И уйти на открывающиеся рынки, к надежным партнерам, чтобы там закрепиться.

Ранее новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия является суверенной страной, самостоятельно решающей, у кого ей закупать энергоносители. Подписанный при бывшем премьере Викторе Орбане 15-летний контракт с «Газпромом» продолжит действовать.