В МИД назвали причину недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику | 360°

Мир 25 апреля 2024, 09:14 В МИД назвали причину недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику Рябков объяснил недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США РИА «Новости»

Читать 360 в

Давление со стороны американских властей стало причиной недопуска граждан России на рейсы Turkish Airlines, в Мексику. Об этом в комментарии ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Она (причина недопуска, — прим. ред.) в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — указал он.

Реклама

Замглавы МИД обратил внимание, что трудности есть не только на рейсах Turkish Airlines, направляющихся в Мексику. Проблемы, по его словам, были и у некоторых россиян, которые собирались лететь в ряд других стран Латинской Америки.

Темы такого рода требуют ускоренного решения, подчеркнул Рябков. И речь тут не только о свободном перемещении, которое является неотъемлемым правом любого человека.

«Но это и вопросы о том, насколько страны готовы проводить независимый курс по значимым для нас сюжетам», — заключил собеседник агентства.