Турецкий перевозчик прекратил продажу билетов из России в Мексику | 360°

Общество 24 апреля 2024, 21:54 Турецкий перевозчик прекратил продажу билетов из России в Мексику АТОР: Turkish Airlines остановила продажи билетов из России в Мексику Freepik

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines закрыла на своем сайте продажи билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Проверка подтвердила, что на сайте не найти ни одного билета на рейсы в Мехико или Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, причем были перебраны разные даты.

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«На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы», — говорится в уведомлении на портале.

При этом в Мексику можно было приобрести билеты, если лететь из Стамбула, причем эта схема работает и по направлениям в страны Латинской Америки, в частности, в Аргентину.

В АТОР добавили, что турецкая авиакомпания уже предложила турагентам аннулировать билеты на рейсы из РФ в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года. Также можно изменить маршрут и даты перелета, или оформить возврат.

Теперь улететь из Москвы в Мексику через Стамбул единым бронированием не получится.

Ранее в АТОР сообщили, что Turkish Airlines перестала пускать россиян на борт в Мексику из-за давления США, предложив воспользоваться альтернативными маршрутами в страны Латинской Америки.