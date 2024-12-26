В МИД назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России

Информация о том, что новый посол России в США вылетел в Вашингтон, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Фейкам не верьте», — подчеркнула дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что отсутствие посла страны в США не является демаршем.

По его словам дата выезда нового российского представителя будет определена учетом инаугурации нового американского президента Дональда Трампа 20 января следующего года.

В начале ноября Мария Захарова сообщила, что претендентом на пост посла России в Вашингтоне стал один человек. Тогда он начал проходить процедуру оформления, которая необходима для занятия этой должности. Имя дипломата она не озвучила, назвав это зоной ответственности главы государства.