МИД России приступил к оформлению нового посла в США

Претендентом на пост посла России в Вашингтоне стал один человек. Сейчас он проходит необходимую процедуру оформления для занятия своей должности. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что не станет называть имя дипломата и комментировать его предстоящее назначение, так как это зона ответственности президента.

Захарова добавила, что существует утвержденная процедура, которая требует оформления необходимых документов для предстоящего назначения.

«Процесс уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Пост посла России в Вашингтоне до 10 октября этого года занимал Анатолий Антонов. На этой работе он провел почти семь лет. Кроме звания чрезвычайного и полномочного посла России, дипломат имел статус постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Президент Владимир Путин своим указом освободил Антонова от занимаемых должностей, и дипломат вернулся в Москву.