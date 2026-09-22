Украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон продемонстрировали удовольствие от общения друг с другом во время встречи. На это обратил внимание посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник .

«В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение», — написал дипломат.

К публикации он прикрепил фотографии, на которых Зеленский и Макрон обнимают друг друга и улыбаются.

Ранее глава киевского режима заявил, что по телефону договорился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом Нью-Йорке.

Он отметил, что эта встреча «может многое изменить». Политик намерен обсудить с главой Белого дома свои идеи по деэскалации ситуации в стране, а также поднять вопросы энергетической и продовольственной безопасности.