В МИД иронично прокомментировали встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке
Украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон продемонстрировали удовольствие от общения друг с другом во время встречи. На это обратил внимание посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
«В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение», — написал дипломат.
К публикации он прикрепил фотографии, на которых Зеленский и Макрон обнимают друг друга и улыбаются.
Ранее глава киевского режима заявил, что по телефону договорился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом Нью-Йорке.
Он отметил, что эта встреча «может многое изменить». Политик намерен обсудить с главой Белого дома свои идеи по деэскалации ситуации в стране, а также поднять вопросы энергетической и продовольственной безопасности.