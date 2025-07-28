В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России

Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России после того, как российское судно якобы нарушило морскую границу европейской страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии», — заявили в ведомстве.

Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что утром 26 июля в воды к востоку от острова Вайндлоо якобы вошел российский пограничный корабль, который находился там около получаса без предварительного уведомления.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил войной России. По его словам, необходимо предусмотреть новые концепции немедленного реагирования на возможные российские атаки.