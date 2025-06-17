Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил войной России

Европейские политики на ближайшем саммите НАТО в Гааге обсудят новые концепции немедленного реагирования на возможные атаки со стороны России, включая удары по территории страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Defence One .

Он подчеркнул, что страны Евросоюза обеспокоены тем, что увеличения военного потенциала не хватит для того, чтобы удержать Россию от возможного нападения. Кроме того, позиция США показала, что они не станут принимать участие в конфликте.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы перенесем войну в Россию. У нас нет времени обсуждать, можем ли мы использовать какое-либо оружие или что-то еще. Мы должны действовать в течение первых минут и часов», — заявил Цахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что необходимые поправки внесут в доктрину региональной обороны, принятую НАТО на саммите в 2023 году. Документ предусматривает расширенные полномочия главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала США Кристофера Ковали в случае нападения России.

«В этом году участники саммита пойдут дальше и разработают конкретные шаги, на которые пойдет Европа в случае атаки», — подчеркнул Цахкна.

В конце мая авторы издания The Hill заявили о повышенных опасениях европейских стран от предстоящего саммита НАТО в Гааге из-за постоянной критики президента США Дональда Трампа, недовольного недостаточными расходами на оборону. По мнению авторов, американский лидер может объявить об уходе из состава альянса, что поставит под вопрос существование НАТО как единой структуры.