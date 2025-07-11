В МИД допустили новый обмен заключенными между Россией и США

Замглавы МИД Рябков: США и Россия могут обменяться заключенными в будущем

Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности», — отметил он.

Соответствующие службы поддерживают контакты, однако точный период времени, когда состоится обмен, назвать пока сложно. Общий контекст двусторонних отношений играет роль, подчеркнул Рябков.

В мае президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп также обсуждали обмен заключенными. Тогда прорабатывался очередной такой обмен на девять человек.