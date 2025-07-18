В МИД Бразилии оценили угрозы НАТО в адрес страны

У НАТО нет полномочий вводить санкции против Бразилии за торговлю с Россией. Об этом телеканалу CNN Brasil заявил глава МИД латиноамериканской страны Мауро Виейра.

«Считаю заявления генерального секретаря НАТО Рютте совершенно неуместными», — заявил он.

Глава МИД добавил, что НАТО — военный блок, не занимающимся торговлей, а Бразилия не входит в альянс.

«Угрозы Рютте нарушают порядок мировой торговли, который урегулируется рамках ВТО или на двусторонней основе, поэтому такие заявления генсека НАТО бессмысленны», — заключил Виейра.

Ранее генсек НАТО заявил, что Бразилию, Китай и Индию могут ждать вторичные санкции в случае продолжения экономического сотрудничества с Россией.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что новый санкции США против России не смогут кардинально изменить экономическую ситуацию в стране.