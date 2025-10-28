В МИД Белоруссии рассказали, как ЕС решает проблему миграции

Евросоюз вкладывает сотни миллионов евро в укрепление границы с Белоруссией, но уклоняется от совместного поиска решений миграционных проблем. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, написал ТАСС .

«Европейскому союзу легче тратить огромные деньги, сотни миллионов евро, на возведение заборов, на эти минные поля, ставить под угрозу жизнь своих граждан, чужих граждан, чем решать с нами проблемы дипломатическим путем», — сказал он.

Рыженков подчеркнул, что Минск также выступает против нелегальной миграции и обеспокоен ситуацией на западной границе, включая риск трансграничных инцидентов. Он заявил, что Белоруссия готова обсуждать вопросы безопасности совместно, однако такая готовность не встречает взаимности со стороны ЕС.

Минская конференция по евразийской безопасности проходит в белорусской столице 28–29 октября.

Ранее Литва прекратила работу двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Как сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене, решение приняли до 12:00 28 октября.