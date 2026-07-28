В метро Барселоны из-за возгорания в поезде пострадали 136 пассажиров
В метрополитене Барселоны произошло возгорание в поезде, в результате которого пострадали 136 человек. Об этом сообщило издание Ara.
Спасатели совместно с полицией эвакуировали пассажиров и оперативно ликвидировали очаг пожара. Медики оказали помощь всем пострадавшим, 39 из них госпитализировали в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Движение на линии метро временно остановили для ликвидации последствий происшествия.
Причиной возгорания стали обрушение и пожар облицовки в туннеле. Пассажиры рассказывают, что поезд внезапно остановился и в вагоны начал проникать дым. Пострадавшие отравились продуктами горения.
Ранее в Варшаве пожар охватил автосалон и автосервис американской компании Ford общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки взрывов автомобилей.