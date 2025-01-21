В меню инаугурационного обеда Трампа нашли вино с «русским» названием

CNN: в меню на обеде после инаугурации Трампа было вино с «русским» названием

Chip Somodevilla/Keystone Press Agency
Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

На обеде после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино Korbel Russian River Valley Natural. Об этом сообщила журналистка CNN Элейн Трин на своей странице в соцсети X.

Сотрудница телеканала опубликовала меню, в котором значилось вино с названием, привлекшим внимание СМИ. Его подали к десерту вместе с яблочным мороженым.

Напиток производят на винодельне в Калифорнии. Русская река (в некоторых русскоязычных источниках ее называют Рашен-ривер), которая упоминается в названии напитка, протекает через округа Мендосино и Сонома, а затем впадает в Тихий океан.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что президент США своими словами после инаугурации нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе.

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