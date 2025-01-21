CNN: в меню на обеде после инаугурации Трампа было вино с «русским» названием

На обеде после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино Korbel Russian River Valley Natural. Об этом сообщила журналистка CNN Элейн Трин на своей странице в соцсети X .

Сотрудница телеканала опубликовала меню, в котором значилось вино с названием, привлекшим внимание СМИ. Его подали к десерту вместе с яблочным мороженым.

Напиток производят на винодельне в Калифорнии. Русская река (в некоторых русскоязычных источниках ее называют Рашен-ривер), которая упоминается в названии напитка, протекает через округа Мендосино и Сонома, а затем впадает в Тихий океан.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что президент США своими словами после инаугурации нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе.