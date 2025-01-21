Речь Трампа на инаугурации назвали чудовищным ударом по ценностям ЕС

Сенатор Пушков: евролибералы пришли в ужас после речи Трампа на инаугурации

Президент США Дональд Трамп нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе в своей инаугурационной речи. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он назвал Соединенные Штаты «цитаделью либеральной демократии», на которую европейские элиты всегда смотрели «с придыханием». Однако Трамп пообещал, что в США признаю только два пола: мужской и женский.

Из-за решения нового президента США евролибералы пришли в шок и ужас, считает Пушков.

«Подлинный кошмар для ушей евролибералов! Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства… И нехорошие предчувствия», — написал сенатор.

Ранее Пушков предрек Трампу серьезную борьбу за «душу Америки». Так он прокомментировал сообщение республиканца о потенциальных спецпосланниках в Голливуде.