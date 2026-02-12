В Малайзии женщину выгнали с мотогонки из-за слишком откровенной одежды
В малайзийском штате Келантан организаторы мотогонки удалили участницу за слишком откровенный наряд, не соответствовавший нормам шариата. Об этом сообщило издание Mothership.
Директор программы ралли RXZ Forever Legend Мухаммад Хузайфа Абдул Халим пояснил, что юбка и топ с глубоким вырезом были признаны «слишком сексуальными». Участницу вежливо попросили покинуть мероприятие.
«Женщина, которую мы попросили уйти, была одета слишком откровенно. Это одно из наших непреложных правил», — заявил он.
Персонал строго контролировал дресс-код на входе. По словам организаторов, около 99% из 20 тысяч участников, съехавшихся со всей Малайзии и юга Таиланда, соблюли требования. Для нарушителей организаторы заготовили сотню хиджабов, но раздали лишь около 30.
Мероприятие посвятили культовому мотоциклу Yamaha RX-Z, популярному в 1980–1990‑х годах. В штате Келантан, который управляется исламистской партией PAS, публичные мероприятия обязаны соответствовать строгим религиозным нормам.
В России, напротив, в сентябре прошлого года депутат Госдумы высказался за запрет хиджабов в общественных местах.