В Малайзии женщину выгнали с мотогонки из-за слишком откровенной одежды

В малайзийском штате Келантан организаторы мотогонки удалили участницу за слишком откровенный наряд, не соответствовавший нормам шариата. Об этом сообщило издание Mothership .

Директор программы ралли RXZ Forever Legend Мухаммад Хузайфа Абдул Халим пояснил, что юбка и топ с глубоким вырезом были признаны «слишком сексуальными». Участницу вежливо попросили покинуть мероприятие.

«Женщина, которую мы попросили уйти, была одета слишком откровенно. Это одно из наших непреложных правил», — заявил он.

Персонал строго контролировал дресс-код на входе. По словам организаторов, около 99% из 20 тысяч участников, съехавшихся со всей Малайзии и юга Таиланда, соблюли требования. Для нарушителей организаторы заготовили сотню хиджабов, но раздали лишь около 30.

Мероприятие посвятили культовому мотоциклу Yamaha RX-Z, популярному в 1980–1990‑х годах. В штате Келантан, который управляется исламистской партией PAS, публичные мероприятия обязаны соответствовать строгим религиозным нормам.

В России, напротив, в сентябре прошлого года депутат Госдумы высказался за запрет хиджабов в общественных местах.