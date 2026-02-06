В МАГАТЭ заявили о готовности отправить инспекторов в Иран

Международное агентство по атомной энергии готово отправить своих инспекторов в Иран для проверки различных ядерных объектов. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Они всегда готовы туда отправиться. Как я уже сказал, сейчас они там проверяют второстепенные объекты, но готовы заняться и более важными в любой момент», — отметил он.

Между Ираном и США 6 февраля состоялись переговоры. Они прошли в столице Омана — Маскате. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — специальный посланник президента Стив Уиткофф. Главной темой встречи стала ядерная программа республики.

Накануне СМИ сообщили, что к Дональду Трампу обратились несколько ближневосточных стран — они призвали не срывать переговоры.