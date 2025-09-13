В Мадриде более 20 человек пострадали при взрыве в кафе

Reuters: в Мадриде после взрыва в кафе пострадал 21 человек

Взрыв прогремел в кафе в Мадриде. Предварительно известно о 21 пострадавшем, сообщило агентство Reuters.

По данным экстренных служб, звуки взрыва прозвучали в Вальекасе, южно-центральном районе испанской столицы. После этого в здании вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. У трех человек серьезные ранения. Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, в кафе взорвался газ.

Ранее серия взрывов прогремела в Вильнюсе из-за загоревшихся вагонов с газом. Цистерны загорелись на железной дороге в районе улицы Балтосес Вокес. Сообщалось об одном пострадавшем.